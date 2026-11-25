После ударов по критической инфраструктуре оборудование водоснабжения и водоотвода "Киевводоканала" работает с повышенной нагрузкой . Поэтому жителей просят сократить потребление воды, а предприятия по возможности ограничить ее использование и отложить водоемкие работы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба "Киевводоканала".

Там призывали потребителей пользоваться водой бережливо.

В "Киевводоканале" отмечают, что в результате интенсивных российских атак на критическую инфраструктуру столицы коммунальные системы города продолжают работать в сложнейших условиях.

"Оборудование "Киевводоканала" испытывает значительные нагрузки, поэтому сейчас особенно важно обеспечить максимально стабильную работу систем водоснабжения и водоотвода", - говорится в сообщении.

Также предприятие призвало промышленные предприятия и других крупных потребителей воды при возможности сократить ее использование в производственных и технологических процессах, а также отложить работы, требующие больших объемов водопотребления.

"Уменьшение водопотребления поможет снизить нагрузку на оборудование и поддержать стабильную работу городской инфраструктуры", – подчеркивают в "Киевводоканале".

Напомним, во время массированной атаки 20 ноября россияне повредили объекты "Киевводоканала". По предварительным данным, погибли три работника предприятия, еще около 15 человек получили ранения. После этого около трех суток в некоторых районах столицы отсутствовало водоснабжение.

После этого правительство приняло решение, чтобы снизить перебои с водоснабжением и канализацией в крупных городах после российских ударов. Местные власти должны подготовить графики погрузки на сети и схемы подвоза воды.