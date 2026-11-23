В Украине в ближайшее время запустят единую цифровую платформу, по которой украинцы смогут сообщать об отсутствии электроэнергии, воды и отопления.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, над платформой по поручению президента работает Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий.

"Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7", - заявил Корецкий.

Он добавил, что отдельно по поручению президента проработали привлечение к восстановительным работам Государственной специальной службы транспорта (ГОСТ), которая подчинена Минобороны.

Премьер пояснил, что гражданские коммунальщики не всегда могут так же быстро работать в боевых условиях и не имеют специальной техники, используемой ДССТ, в частности, в прифронтовых регионах.

Кроме того, Минобороны вместе с ВСУ должны определить среди военнослужащих профессиональных инженеров и электриков, обновить соответствующие списки и по региональному принципу направить этих специалистов в резерв ГОСТ.

"Рацениваем это как дополнительную помощь в случае необходимости", - подчеркнул премьер.

Ранее ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД создали чат-бот, через который представители объединений совладельцев, жилищно-строительных кооперативов и управляющих компаний смогут подавать коллективные обращения по поводу отсутствия света .

Какими будут отключения света зимой

Как ранее сообщалось, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.