Киеврада увеличивает финансирование ВСУ на 500 млн грн и выделяет средства на аренду жилья для пострадавших

Киеврада готовит изменения в бюджет столицы, чтобы предоставить киевлянам, чье жилье пострадало от обстрелов, возможность арендовать жилье во время восстановления. Кроме того, депутаты планируют увеличить финансирование армии еще на 500 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Изменения в бюджет для помощи киевлянам и армии

Сегодня Киеврада планирует внести изменения в городской бюджет и программу "Забота", чтобы обеспечить киевлян, чье жилье пострадало от обстрелов, временным жильем на период восстановления домов.

Кроме того, депутаты рассмотрят корректировку программы "Защитник Киева" с целью увеличения финансовой поддержки армии на дополнительные 500 миллионов гривен.

В общей сложности это уже будет 5,5 млрд грн с начала 2025 года.

О помощи Киева

Киев в 2025 году частично будет компенсировать средства за переоборудование авто людям с инвалидностью среди киевлян-защитников и защитниц. Данная инициатива направлена на создание условий для комфортной жизни людям с инвалидностью и предоставление им возможности быть мобильными и самостоятельными.

Кроме того, парковку для защитников сделали бесплатной в столице. После подтверждения статуса в "Київ Цифровий" защитники и защитницы смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки.