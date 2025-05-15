Київрада збільшує фінансування ЗСУ на 500 млн грн та виділяє кошти на оренду житла для постраждалих

Київрада готує зміни до бюджету столиці, щоб надати киянам, чиє житло постраждало від обстрілів, можливість орендувати житло на час відновлення. Крім того, депутати планують збільшити фінансування армії ще на 500 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зміни до бюджету для допомоги киянам та армії

Сьогодні Київрада планує внести зміни до міського бюджету та програми "Турбота", щоб забезпечити киян, чиє житло постраждало від обстрілів, тимчасовим житлом на період відновлення будинків.

Крім того, депутати розглянуть коригування програми "Захисник Києва" з метою збільшення фінансової підтримки армії на додаткові 500 мільйонів гривень.

Загалом це вже буде 5,5 млрд грн від початку 2025 року.

Про допомогу Києва

Київ у 2025 році частково компенсуватиме кошти за переобладнання авто людям з інвалідністю з-поміж киян-захисників і захисниць. Дана ініціатива направлена на створення умов для комфортного життя людям з інвалідністю та надання їм можливість бути мобільними та самостійними.

Крімо того, паркування для захисників зробили безкоштовним у столиці. Після підтвердження статусу в "Київ Цифровий" захисники і захисниці зможуть безкоштовно користуватися сервісом погодинного паркування.