Киевщина и Черниговщина лидируют по объемам деградированных войной земель

Общество исследователей Украины завершило комплексную оценку потерь сельскохозяйственных угодий в северных регионах, подвергшихся влиянию полномасштабного вторжения России с февраля 2022 года.

Исследование выполнялось по заказу министерства экономики в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO UN) и охватило Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области.

Наибольшие масштабы повреждения почвы зафиксированы на деоккупированных территориях Киевской и Черниговской областей. Именно Киевщина стала регионом с наибольшим количеством обнаруженных кратеров от снарядов, мин и других взрывоопасных предметов – 28 156 единиц.

Их диаметр варьируется от 60 сантиметров до 17,8 метра. Наибольшая концентрация воронок наблюдается в районах Гостомеля, Ирпеня, Бучи, Бородянки, Макарова и Большой Дымерки.

Киевская область также лидирует по площади земель, подвергшихся бомбардировке, — более 62 гектара. Общий объем перемешанной почвы в результате взрывов превысил 20 тысяч кубических метров.

В Черниговской области зафиксировано более 18 тысяч кратеров, значительная часть которых сосредоточена вблизи Чернигова, находившегося в осаде в начале полномасштабного вторжения. Объем грунтов, подвергшихся перемешиванию из-за взрывов снарядов и мин, составляет почти 30 тысяч кубических метров. Площадь бомбардируемых земель в регионе достигла 47,8 гектара.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный отметил, что результаты исследования важны для формирования карты загрязнения и последующей ремедиации почв. По его словам, восстановление сельскохозяйственного использования таких земель требует не только выравнивания рельефа, но и восстановления способности почв к природному воспроизводству.

В Житомирской и Сумской областях отмечены меньшие масштабы поражения. Там обнаружено 2 630 кратеров и более четырех тысяч кубических метров перемешанного грунта. В Сумской области исследования проводились на территориях, удаленных от линии столкновения, в частности в районах возле областного центра и в направлении Ахтырки.

В рамках работы ученые анализировали высокоточные спутниковые снимки на апрель 2022 года для выявления кратеров и следов повреждения от боевых действий, а также проводили полевые.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано 10 885 случаев ущерба окружающей среде. По оценкам Государственной экологической инспекции, общий ущерб природным экосистемам уже составляет около 6,4 трлн грн.