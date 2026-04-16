Київщина та Чернігівщина лідирують за обсягами деградованих війною земель

Товариство дослідників України завершило комплексну оцінку втрат сільськогосподарських угідь у північних регіонах, що зазнали впливу повномасштабного вторгнення Росії з лютого 2022 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Дослідження виконувалося на замовлення міністерства економіки у співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO UN) та охопило Київську, Чернігівську, Сумську та Житомирську області.

Найбільші масштаби пошкодження ґрунтів зафіксовано на деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей. Саме Київщина стала регіоном із найбільшою кількістю виявлених кратерів від снарядів, мін та інших вибухонебезпечних предметів — 28 156 одиниць.

Їхній діаметр варіюється від 60 сантиметрів до 17,8 метра. Найбільша концентрація вирв спостерігається в районах Гостомеля, Ірпеня, Бучі, Бородянки, Макарова та Великої Димерки.

Київська область також лідирує за площею земель, які зазнали бомбтравмування, — понад 62 гектари. Загальний обсяг перемішаного ґрунту внаслідок вибухів перевищив 20 тисяч кубічних метрів.

У Чернігівській області зафіксовано понад 18 тисяч кратерів, значна частина яких зосереджена поблизу Чернігова, що перебував в облозі на початку повномасштабного вторгнення. Обсяг ґрунтів, які зазнали перемішування через вибухи снарядів та мін, становить майже 30 тисяч кубічних метрів. Площа бомбтравмованих земель у регіоні досягла 47,8 гектара.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний зазначив, що результати дослідження є важливими для формування мапи забруднення та подальшої ремедіації ґрунтів. За його словами, відновлення сільськогосподарського використання таких земель потребує не лише вирівнювання рельєфу, а й відновлення здатності ґрунтів до природного відтворення.

У Житомирській та Сумській областях зафіксовано менші масштаби ураження. Там виявлено 2 630 кратерів та понад чотири тисячі кубічних метрів перемішаного ґрунту. У Сумській області дослідження проводилися на територіях, віддалених від лінії зіткнення, зокрема в районах біля обласного центру та у напрямку Охтирки.

У межах роботи науковці аналізували високоточні супутникові знімки станом на квітень 2022 року для виявлення кратерів та слідів пошкодження від бойових дій, а також проводили польові

Зауважимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України зафіксовано 10 885 випадків шкоди довкіллю. За оцінками Державної екологічної інспекції, загальні збитки природним екосистемам уже становлять близько 6,4 трлн грн.