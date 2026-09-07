Китай направит $53 млрд в крупнейшие госбанки и страховые компании

Власти Китая направляют 360 миллиардов юаней (53 млрд долларов) в ведущие государственные банки и страховые компании страны, чтобы поддержать прибыльность финансового сектора в условиях сужения маржи и создать резервы для стимулирования экономического роста.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Восемь финансовых учреждений, в том числе государственные коммерческие гиганты ICBC и Agricultural Bank of China, а также страховщики China Life и China Reinsurance, объявили о привлечении 300 млрд юаней от Министерства финансов КНР и еще 60 млрд юаней от государственных табачных компаний.

Давление на финансовый сектор усиливается из-за слабых потребительских расходов и пятилетнего спада на рынке недвижимости, бьющего по марже банков, тогда как низкие процентные ставки ухудшают долгосрочные инвестиционные перспективы страховщиков. Этот шаг стал продолжением прошлогодней программы рекапитализации крупнейших банков в объеме 520 млрд юаней.

Как распределят финансирование и почему Пекин расширил программу

Первоначально план должен был охватить только два из шести крупнейших государственных банков, однако власти решили распространить поддержку на страховщиков и другие подконтрольные государству финансовые институты.

Целевые государственные учреждения: Экспортно-импортный банк Китая (Export-Import Bank of China) и корпорация страхования экспортных кредитов Sinosure, ключевых для импортеров и экспортеров страны, получат 40 млрд юаней из общей суммы;

Страховой сектор: государственные группы China Life, PICC, China Taiping и China Re привлекут 60 млрд. юаней, что стало первым масштабным вливанием капитала со стороны Минфина в этот сегмент за последние 20 лет;

Фондовый маневр: дополнительный капитал призван компенсировать снижение доходов страховщиков из-за низких ставок, а также предоставить им больше возможностей для инвестирования в акции, что соответствует курсу на привлечение долгосрочных институциональных средств на рынок.

Показатели достаточности капитала китайских банков считаются крепкими, однако низкие процентные ставки уменьшают их доходность, усложняя наращивание кредитования без потери необходимого уровня капитала. По официальным данным, чистая процентная маржа коммерческих банков Китая на конец июня составила 1,41%, сокращаясь с 2019 года из-за снижения ставок и слабого спроса на кредиты.

На фоне объявления о докапитализации акций ICBC и Agricultural Bank of China на торгах в Гонконге в понедельник снизились примерно на 2%, аналогичное падение зафиксировали бумаги China Life и China Taiping.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк планирует поэтапно прекратить кредитование Китая до 2031 года. Совет директоров Всемирного банка представил новую рамочную программу партнерства с Китаем на 2026-2031 годы, предусматривающую постепенное сокращение финансирования страны.