Китай спрямує $53 млрд у найбільші держбанки та страхові компанії

Влада Китаю спрямовує 360 мільярдів юанів ($53 млрд) у провідні державні банки та страхові компанії країни, аби підтримати прибутковість фінансового сектору в умовах звуження маржі та створити резерви для стимулювання економічного зростання.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Вісім фінансових установ, серед яких державні комерційні гіганти ICBC та Agricultural Bank of China, а також страховики China Life і China Reinsurance, оголосили про залучення 300 млрд юанів від Міністерства фінансів КНР і ще 60 млрд юанів від державних тютюнових компаній.

Тиск на фінансовий сектор посилюється через слабкі споживчі витрати та п'ятирічний спад на ринку нерухомості, що б'є по маржі банків, тоді як низькі відсоткові ставки погіршують довгострокові інвестиційні перспективи страховиків. Цей крок став продовженням торішньої програми рекапіталізації найбільших банків обсягом 520 млрд юанів.

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Спочатку план мав охопити лише два з шести найбільших державних банків, проте влада вирішила поширити підтримку на страховиків та інші підконтрольні державі фінансові інститути:

Цільові державні установи: Експортно-імпортний банк Китаю (Export-Import Bank of China) та корпорація страхування експортних кредитів Sinosure, які є ключовими для імпортерів та експортерів країни, отримають 40 млрд юанів із загальної суми;

Страховий сектор: державні групи China Life, PICC, China Taiping та China Re залучать 60 млрд юанів, що стало першим масштабним вливанням капіталу з боку Мінфіну в цей сегмент за останні 20 років;

Фондовий маневр: додатковий капітал покликаний компенсувати зниження прибутків страховиків через низькі ставки, а також надати їм більше можливостей для інвестування в акції, що відповідає курсу на залучення довгострокових інституційних коштів на ринок.

Показники достатності капіталу китайських банків вважаються міцними, однак низькі відсоткові ставки зменшують їхню прибутковість, ускладнюючи нарощування кредитування без втрати необхідного рівня капіталу. За офіційними даними, чиста процентна маржа комерційних банків Китаю на кінець червня становила 1,41%, скорочуючись із 2019 року через зниження ставок та слабкий попит на кредити.

На тлі оголошення про докапіталізацію акції ICBC та Agricultural Bank of China на торгах у Гонконзі в понеділок знизилися приблизно на 2%, аналогічне падіння зафіксували папери China Life та China Taiping.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк планує поетапно припинити кредитування Китаю до 2031 року. Рада директорів Світового банку представила нову рамкову програму партнерства з Китаєм на 2026–2031 роки, яка передбачає поступове скорочення фінансування країни.