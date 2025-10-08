Китай запустил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных

Китай официально запустил первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных (UDC) на острове Хайнань. Проект стал важным шагом в развитии так называемой "голубой экономики" страны и ее стремлении укрепить позиции в сфере цифровой инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Interesting Engineering.

Подводный центр, расположенный у уезда Линшуй, размещает серверы внутри массивной стальной кабины весом 1433 тонны. Первая очередь объекта уже введена в эксплуатацию и обслуживает цифровые сервисы от туристических приложений до систем рекомендаций ресторанов.

Уникальность центра состоит в использовании природного охлаждения. Кабины погружены на глубину около 35 метров, где стабильная температура океана обеспечивает охлаждение серверов без затрат на энергоемкие системы кондиционирования.

"Морская вода помогает снизить температуру оборудования и сократить энергопотребление, что уменьшает эксплуатационные расходы", - отметил Пу Дин, руководитель проекта Shenzhen HiCloud Data Centre Technology.

Каждая подводная кабина содержит 24 серверных стойки и может разместить до 500 серверов.

Подводный дата-центр является частью плана превращения провинции Хайнань в высокотехнологичный хаб. Согласно 14-му пятилетнему плану, к концу десятилетия Китай планирует создать сеть из 100 таких кабин для обслуживания секторов морских исследований, цифровых сервисов и "умного производства".

Проект реализуется в рамках специальной зоны свободной торговли, где разрешена полная иностранная собственность в центры обработки данных и телекоммуникационные услуги — это должно стимулировать приток инвестиций и партнерств с глобальными технологическими компаниями.

Идея подводных дата-центров не нова. В 2018 году Microsoft запустила экспериментальный проект Natick у побережья Шотландии, доказавший техническую жизнеспособность технологии. Тем не менее, американская компания впоследствии отказалась от коммерческого запуска.

Китай стал первой страной, переведшей концепцию в реальный бизнес-проект. Подводный центр на Хайнане интегрирован в энергосеть морской ветровой электростанции, позволяющей соединить стали источники энергии с эффективным охлаждением.

По оценкам аналитиков новая технология может сократить потребление электроэнергии дата-центрами до 40% и открыть новую нишу в развитии глобальной цифровой инфраструктуры.

Отметим, что OpenAI, Oracle и SoftBank объединяют усилия по реализации амбициозного проекта "Звездные ворота" (Stargate). Они объявили о планах построить пять новых центров обработки данных в США, ориентированных на искусственный интеллект.