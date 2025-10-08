Китай запустив перший у світі комерційний підводний центр обробки даних

Китай офіційно запустив перший у світі комерційний підводний центр обробки даних (UDC) на острові Хайнань. Проєкт став важливим кроком у розвитку так звоноїх "блакитної економіки" країни та її прагненні зміцнити позиції у сфері цифрової інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Interesting Engineering.

Підводний центр, розташований біля повіту Ліншуй, розміщує сервери усередині масивної сталевої кабіни вагою 1433 тонни. Перша черга об’єкта вже введена в експлуатацію та обслуговує цифрові сервіси — від туристичних застосунків до систем рекомендацій ресторанів.

Унікальність центру полягає у використанні природного охолодження. Кабіни занурені на глибину близько 35 метрів, де стабільна температура океану забезпечує охолодження серверів без витрат на енергоємні системи кондиціонування.

"Морська вода допомагає знизити температуру обладнання та скоротити енергоспоживання, що зменшує експлуатаційні витрати", — зазначив Пу Дін, керівник проекту Shenzhen HiCloud Data Centre Technology.

Кожна підводна кабіна містить 24 серверні стійки та може розмістити до 500 серверів.

Підводний дата-центр є частиною плану перетворення провінції Хайнань на високотехнологічний хаб. Згідно з 14-м п’ятирічним планом, до кінця десятиліття Китай планує створити мережу зі 100 таких кабін для обслуговування секторів морських досліджень, цифрових сервісів і "розумного виробництва".

Проєкт реалізується у межах спеціальної зони вільної торгівлі, де дозволена повна іноземна власність на центри обробки даних і телекомунікаційні послуги — це має стимулювати притік інвестицій та партнерств із глобальними технологічними компаніями.

Ідея підводних дата-центрів не нова. У 2018 році Microsoft запустила експериментальний проект Natick біля узбережжя Шотландії, який довів технічну життєздатність технології. Проте американська компанія згодом відмовилася від комерційного запуску.

Китай став першою країною, яка перевела концепцію в реальний бізнес-проєкт. Підводний центр на Хайнані інтегровано в енергомережу морської вітрової електростанції, що дозволяє поєднати сталі джерела енергії з ефективним охолодженням.

За оцінками аналітиків, нова технологія може скоротити споживання електроенергії дата-центрами до 40% і відкрити нову нішу в розвитку глобальної цифрової інфраструктури.

