"Коалиция девайсов": учащиеся и учителя получили более 100 тыс. гаджетов за год

Год назад в Украине была создана “Коалиция девайсов”, обеспечивающая учащихся и учителей техникой для продолжения обучения в условиях войны. За это время передано 100 тыс. устройств.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, из-за полномасштабного вторжения более 440 тысяч украинских детей вынуждены учиться онлайн.

Год назад в Украине была запущена инициатива "Коалиция девайсов", чтобы обеспечить непрерывность образования и закрыть критическую потребность в гаджетах для учеников и учителей, нуждающихся в технике.

Результаты за год

В рамках Коалиции девайсов от международных партнеров мы привлекли ноутбуки и планшеты для:

87 000 учащихся;

12 000 учителей;

1700 образовательных центров и классов НУШ.

Первыми получателями техники стали школьники из малообеспеченных и многодетных семей, дети с инвалидностью, перемещенные лица и детдомовцы.

Больше всего устройств было передано в школы Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Сумской областей.

Планы на 2025 год

Потребность в еще 25 тыс. 461 устройство должно быть закрыто в течение 2025 года.

Целью является обеспечение качественного онлайн-обучения для украинских детей, даже в тех регионах, где очное обучение невозможно из-за военных условий.

Отмечается, чтобы эффективно контролировать процесс распределения техники был запущен публичный дашборд.

О "Коалиции девайсов"

"Коалиция девайсов" является совместной инициативой Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации и Фонда Елены Зеленской.

Она объединяет партнеров из разных стран, чтобы обеспечить детей и педагогов компьютерной техникой и вернуть учащемуся доступ к образованию.

Об обучении в войну

В Николаевской области появились две подземные школы, обеспечивающие безопасное офлайн-обучение даже во время длительных воздушных тревог.

Добавим, в Запорожье и области также строят 6 подземных школ. Ранее сообщалось, что их должны были открыть до конца октября. Однако пока такая информация отсутствует.