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"Коаліція девайсів": учні та вчителі отримали понад 100 тис. гаджетів за рік
Рік тому в Україні була створена “Коаліція девайсів”, що забезпечує учнів та вчителів технікою для продовження навчання в умовах війни. За цей час передано 100 тис. пристроїв.
Про це інформує Мінцифри.
Зазначається, через повномасштабне вторгнення понад 440 тисяч українських дітей вимушені навчатися онлайн.
Рік тому в Україні було запущено ініціативу Коаліція девайсів, щоб забезпечити безперервність освіти й закрити критичну потребу в гаджетах для учнів та вчителів, які потребують техніку.
Результати за рік
У межах "Коаліції девайсів" від міжнародних партнерів ми залучили ноутбуки та планшети для:
- 87 000 учнів;
- 12 000 вчителів;
- 1700 освітніх центрів і класів НУШ.
Першими отримувачами техніки стали школярі з малозабезпечених і багатодітних родин, діти з інвалідністю, переміщені особи та вихованці сиротинців.
Найбільше пристроїв було передано до шкіл Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Сумської областей.
Плани на 2025 рік
Потреба в ще 25 тис. 461 пристрої має бути закрита протягом 2025 року.
Метою є забезпечення якісного онлайн-навчання для українських дітей, навіть у тих регіонах, де очне навчання неможливе через воєнні умови.
Зазначається, щоб ефективно контролювати процес розподілу техніки, було запущено публічний дашборд.
Про "Коаліцію девайсів"
"Коаліція девайсів" є спільною ініціативою Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації та Фундації Олени Зеленської.
Вона об'єднує партнерів з різних країн, щоб забезпечити дітей і освітян комп'ютерною технікою та повернути учнівству доступ до освіти.
Про навчання у війну
Delo.ua повідомляло, у Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог.
Додамо, у Запоріжжі та області також будують 6 підземних шкіл. Раніше повідомлялося, що їх повинні були відкрити до кінця жовтня. Проте, наразі така інформація відсутня.