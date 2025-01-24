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"Коаліція девайсів": учні та вчителі отримали понад 100 тис. гаджетів за рік

"Коаліція девайсів": учні та вчителі отримали понад 100 тис. гаджетів за рік
Першими отримувачами техніки стали школярі з малозабезпечених і багатодітних родин.

Рік тому в Україні була створена “Коаліція девайсів”, що забезпечує учнів та вчителів технікою для продовження навчання в умовах війни. За цей час передано 100 тис. пристроїв.

Про це інформує Мінцифри.

Зазначається, через повномасштабне вторгнення понад 440 тисяч українських дітей вимушені навчатися онлайн.

Рік тому в Україні було запущено ініціативу Коаліція девайсів, щоб забезпечити безперервність освіти й закрити критичну потребу в гаджетах для учнів та вчителів, які потребують техніку.

Результати за рік

У межах "Коаліції девайсів" від міжнародних партнерів ми залучили ноутбуки та планшети для:

  • 87 000 учнів;
  • 12 000 вчителів;
  • 1700 освітніх центрів і класів НУШ.

Першими отримувачами техніки стали школярі з малозабезпечених і багатодітних родин, діти з інвалідністю, переміщені особи та вихованці сиротинців.

Найбільше пристроїв було передано до шкіл Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Сумської областей.

Фото 2 — "Коаліція девайсів": учні та вчителі отримали понад 100 тис. гаджетів за рік

Плани на 2025 рік

Потреба в ще 25 тис. 461 пристрої має бути закрита протягом 2025 року.

Метою є забезпечення якісного онлайн-навчання для українських дітей, навіть у тих регіонах, де очне навчання неможливе через воєнні умови.

Зазначається, щоб ефективно контролювати процес розподілу техніки, було запущено публічний дашборд. 

Про "Коаліцію девайсів"

"Коаліція девайсів" є спільною ініціативою Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації та Фундації Олени Зеленської.

Вона об'єднує партнерів з різних країн, щоб забезпечити дітей і освітян комп'ютерною технікою та повернути учнівству доступ до освіти.

Про навчання у війну

Delo.ua повідомляло, у Миколаївській області з’явилися дві підземні школи, що забезпечують безпечне офлайн-навчання навіть під час тривалих повітряних тривог. 

Додамо, у Запоріжжі та області також будують 6 підземних шкіл. Раніше повідомлялося, що їх повинні були відкрити до кінця жовтня. Проте, наразі така інформація відсутня.

Автор:
Ольга Опенько