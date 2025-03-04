Компактные и маневровые: Силы обороны получат новые дроны-камикадзе NORD

Министерство обороны кодифицировало и разрешило использование беспилотных авиационных комплексов NORD украинского производства в подразделениях Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что известно о дронах-камикадзе NORD

Беспилотники NORD являются компактными и маневровыми. Они оснащены усовершенствованной системой управления, обеспечивающей надежную связь между оператором и дроном, даже в условиях воздействия враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Летательные аппараты NORD имеют карбоновые рамы разных типоразмеров.

Дроны с боевой нагрузкой до нескольких килограммов могут развивать скорость до 150 километров в час.

Об украинском оружии

Напомним, Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ украинский баги "Варан". Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

К снабжению также допущен беспилотник отечественного производства под названием "Колдун". Дрон благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает устойчивостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая за три года полномасштабного российского вторжения значительно развилась.