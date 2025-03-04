Компактні й маневрові: Сили оборони отримають нові дрони-камікадзе NORD

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використання безпілотних авіаційних комплексів NORD українського виробництва в підрозділах Збройних сил України.

Про це інформує пресслужба відомства.

Що відомо про дрони-камікадзе NORD

Безпілотники NORD є компактними та маневровими. Вони оснащені вдосконаленою системою управління, яка забезпечує надійний зв'язок між оператором і дроном, навіть в умовах впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати NORD мають карбонові рами різних типорозмірів.

Дрони з бойовим навантаженням до кількох кілограмів можуть розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину.

Про українську зброю

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український багі "Варан". Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

До постачання також допущено безпілотник вітчизняного виробництва під назвою "Чаклун". Дрон завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Мова йде про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка за три роки повномасштабного російського вторгнення значно розвинулася.