Компания друга Трампа представила проект добычи на одном из крупнейших литиевых месторождений Украины

добыча, недра
в Минэкономики презентовали проект СРП на участке Добра / Depositphotos

12 мая 2026 г. в Минэкономики состоялась закрытая презентация для центральных органов исполнительной власти проекта Соглашения о распределении полезных ископаемых в рамках месторождения "Участок "Добра", подготовленного американской компанией Dobra Lithium Holdings JV, LLC, принадлежащей другу президента США Дональда Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info, ссылаясь на собственные источники в правительстве и на участников события.

Мероприятие на широкую общественность не анонсировалось и состоялось в закрытом от журналистов режиме.

Председательствовал во время презентации проекта профильный замминистра экономики   Егор Перелыгин. На встрече присутствовали представители Государственной службы геологии и недр Украины, Государственной службы по вопросам труда, Государственной налоговой службы Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства энергетики Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Компанию Dobra Lithium Holdings JV представлял   Владимир Игнащенко, который, по свидетельству участников встречи, и презентовал в общих чертах проект Соглашения о разделе продукции (СРП). По словам собеседников издания, инвестор подтверждает заявленные ранее объемы инвестиций в литиевый проект, геологическое изучение участка "Добра" обещает провести в течение 2-2,5 лет и рассматривает строительство обогатительных мощностей.

В ближайшие дни центральные органы власти должны завершить выражение своих замечаний к проекту СРП.

Ранее Игнащенко называли фактическим владельцем компании ООО "Петро-Консалтинг", которую в 2018-19 годах возглавлял упомянутый замминистра экономики Егор Перелыгин, и которая в судебном порядке пыталась заставить Госгеонадра предоставить ей разрешение на пользование участком "Добра" без аукциона.

Кроме литиевых руд, на участке "Добрая" имеются также танталовые руды, ниобиевы, рубидиевые, бериллиевые, оловянные, цезиосодержащие, вольфрамовые и золотоносные. Они входят в список ископаемых, новые проекты по добыче которых будут наполнять Американо-украинский фонд восстановления.

Украина выбрала американцев для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений

Dobra Lithium стала победителем конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра" в Кировоградской области, опередив украинского конкурента и предложив лучшие условия инвестиций и добычи.

Акционерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США ) являются американские компании TechMet и The Rock Holdings. Единственным бенефициаром The Rock Holdings является американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу. Среди акционеров TechMet – американский государственный фонд US International Development Finance Corporation, созданный при первой каденции Трампа.

Что будет предусматривать

Соглашение с инвестором предусматривает два этапа добычи лития   на участке "Добра". На компенсационном этапе инвестор получает 70% продукции до полного возмещения капитальных затрат, остальные 30% распределяются между инвестором (96%) и государством (4%).

На основном этапе, ориентировочно с четвертого-пятого года добычи, компенсационная доля составит около 30%, а остальная продукция будет делиться: инвестор – 94%, государство – 6%.

Срок сделки не будет превышать 50 лет. Первоначальные инвестиции для геологоразведки и организации добычи оцениваются в $700 млн, полная реализация проекта по выпуску гидроксида лития потребует более $1,8 млрд.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Согласно постановлению Кабмина, минимальный объем инвестиций в геологоразведку составляет 12 млн долларов. В общей сложности сделка предусматривает не менее 179 млн долларов инвестиций. Требования охватывают:

  • разведку,
  • запуск добычи,
  • обогащение сырья,
  • экологические проекты,
  • социальное развитие региона

В рамках соглашения предполагается геологическое изучение, добыча и обогащение таких полезных ископаемых: лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама и золота.

Автор:
Светлана Манько