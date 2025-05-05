Кто из топовых агрокомпаний смог нарастить прибыль в 43 раза

146,16 млрд грн дохода получили топовые отечественные агрокомпании. Впервые с начала полномасштабной войны все лидеры рынка вышли в прибыль.

Об этом сообщает "Опендатабот".

20 млрд грн прибыли

В 1,7 раза вырос совокупный доход агрокомпаний из Индекса "Опендатабот" за прошлый год. Он составил 146,16 млрд. грн. против прошлогодних 86,5 млрд. грн. Также все лидеры получили прибыль – суммарно 19,92 млрд грн.

Кто смог нарастить прибыль в 43 раза

По данным аналитиков, более половины компаний топа входят в финансово-промышленную группу " МХП " Юрия Косюка. На бизнесы из группы МХП в целом приходится 71% от совокупного дохода и 67% от общего дохода лидеров отрасли.

Возглавила рейтинг " Винницкая птицефабрика" МХП: ее доход составляет треть заработков всех компаний Индекса. В прошлом году доход увеличился на 27% и составил 49,7 млрд грн. В то же время прибыль выросла еще заметнее — в 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

"Мироновская птицефабрика" МХП увеличила доход на 17% до 24,97 млрд грн и попала на 2 место Индекса. Ее прибыль выросла в 2,3 раза, до 3,12 млрд. грн.

Третье место с наибольшим приростом прибыли занял " Лебединский семенной завод", принадлежащий группе компаний LNZ Group. Доход компании увеличился на 19% до 18,7 млрд грн, а прибыль взлетела в 43 раза до 143 млн грн. Это рекордный показатель среди всех компаний по списку лидеров.

"Зернопродукт" МХП с 9,98 млрд грн дохода показал наибольший прирост дохода среди всех компаний Индекса (почти в 2 раза). После тяжелого 2023 года, который компания закрыла с убытком, в прошлом году прибыль составила 2,43 млрд грн.

"Энселко агро", входящая в группу " Кернел " Андрея Веревского, стало лидером топа по прибыли, но заняло лишь 5 место по доходу. Компании удалось увеличить прибыль почти в 4 раза в год и заработать 4,22 млрд. грн. Вместо этого доход вырос лишь на треть, до 9,67 млрд грн.

Еще одна компания из группы "Кернел" — " Дружба-нова" — заняла шестое место, увеличив доход на 9% до 8,16 млрд грн и получив 1,88 млрд грн прибыли против 1,81 млрд грн убытков в 2023 году.

В общей сложности на бизнесы "Кернела" приходится еще 30% прибыли десятки лучших.

Также в Индекс вошли:

"НПФ Урожай" (МХП) — 6,84 млрд грн дохода и 1,77 млрд грн прибыли;

(МХП) — 6,84 млрд грн дохода и 1,77 млрд грн прибыли; "Старинская птицефабрика" (МХП) — 6,74 млрд грн дохода и 1,12 млрд грн прибыли;

(МХП) — 6,74 млрд грн дохода и 1,12 млрд грн прибыли; ПК Днепровский (агрохолдинг Александра Рязанова) — 5,81 млрд грн дохода и 365 млн грн прибыли;

(агрохолдинг Александра Рязанова) — 5,81 млрд грн дохода и 365 млн грн прибыли; "Ориль-лидер" (МХП) — 5,58 млрд грн дохода и 0,84 млрд грн прибыли.

В то же время, прошлый год был сложным для бизнеса сына бывшего президента Петра Порошенко. Сразу две компании Алексея Порошенко потеряли свои позиции и покинули Индекс. Речь идет о " ПК Подолье" и "ПК Заря Подолье" с суммарным доходом 9,89 млрд. грн.

Напомним, лидерами агрорынка по доходам в прошлом году были компании группы "Укрпроминвест" Алексея Порошенко, МХП Юрия Косюка и группы "Кернел" Андрея Веревского.