Хто з топових агрокомпаній зміг наростити прибуток у 43 рази

146,16 млрд грн доходу отримали топові вітчизняні агрокомпанії. Вперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток.

Про це повідомляє "Опендатабот".

20 млрд грн прибутку

Зазначається, що у 1,7 раза зріс сукупний дохід агрокомпаній з Індексу "Опендатабот" за минулий рік. Він склав 146,16 млрд грн проти торішніх 86,5 млрд грн. Також усі лідери отримали прибуток — сумарно 19,92 млрд грн.

Хто зміг наростити прибуток у 43 рази

За даними аналітиків, понад половину компаній топу належить до фінансово-промислової групи "МХП" Юрія Косюка. На бізнеси з групи МХП загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

Очолила рейтинг "Вінницька птахофабрика" МХП: її дохід складає третину заробітків всіх компаній Індексу. Торік дохід збільшився на 27% та сягнув 49,7 млрд грн. Водночас прибуток зріс ще помітніше — аж у 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

Натомість "Миронівська птахофабрика" МХП збільшила дохід на 17% до 24,97 млрд грн і потрапила на 2 місце Індексу. Її прибуток зріс у 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третє місце з найбільшим приростом прибутку посів "Лебединський насіннєвий завод", що належить до групи компаній LNZ Group. Дохід компанії збільшився на 19% до 18,7 млрд грн, а прибуток злетів аж у 43 рази до 143 млн грн. Це рекордний показник серед усіх компаній з переліку лідерів.

"Зернопродукт" МХП із 9,98 млрд грн доходу показав найбільший приріст доходу серед усіх компаній Індексу (майже в 2 рази). Після важкого 2023 року, який компанія закрила із збитками, торік прибуток склав 2,43 млрд грн.

"Енселко агро", яка входить до групи "Кернел" Андрія Веревського, стало лідером топу за прибутком, але посіло лише 5 місце за доходом. Компанії вдалося збільшити прибуток майже у 4 рази за рік та заробити 4,22 млрд грн. Натомість дохід зріс лише на третину, до 9,67 млрд грн.

Ще одна компанія з групи "Кернел" — "Дружба-нова" — посіла шосте місце,збільшивши дохід на 9% до 8,16 млрд грн та отримавши 1,88 млрд грн прибутку проти 1,81 млрд грн збитків у 2023.

Загалом на бізнеси "Кернела" припадає ще 30% прибутку десятки найкращих.

Також до Індексу увійшли:

"НВФ Урожай" (МХП) — 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку;

(МХП) — 6,84 млрд грн доходу та 1,77 млрд грн прибутку; "Старинська птахофабрика" (МХП) — 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку;

(МХП) — 6,74 млрд грн доходу та 1,12 млрд грн прибутку; ПК Дніпровський (агрохолдинг Олександра Рязанова) — 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку;

(агрохолдинг Олександра Рязанова) — 5,81 млрд грн доходу та 365 млн грн прибутку; "Оріль-лідер" (МХП) — 5,58 млрд грн доходу та 0,84 млрд грн прибутку.

Водночас минулий рік був складним для бізнесу сина колишнього президента Петра Порошенка. Одразу дві компанії Олексія Порошенка втратили свої позиції та залишили Індекс. Йдеться про "ПК Поділля" та "ПК Зоря Поділля" з сумарним доходом 9,89 млрд грн.

Нагадаємо, лідерами агроринку за доходами минулого року були компанії групи “Укрпромінвест” Олексія Порошенко, МХП Юрія Косюка та групи “Кернел” Андрія Веревського.