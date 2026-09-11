Курс валют на 12-13 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12-13 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 11 сентября.

Курс доллара

1 доллар США – 44,55 грн.

Курс евро

1 евро – 51,76 грн.

1 злотый – 11,98 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,39/ 44,89 Евро 51,49/ 52,14 Злотый 11,72/ 12,11

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,10/44,70 51,05/52,05 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,35/ 44,90 51,40/52,40 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,50/52,20 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,35/ 44,90 51,40/52,40 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,30/44,75 51,40/51,99

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.