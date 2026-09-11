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Курс валют на 12-13 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,55 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,76 грн.
- 1 злотий – 11,98 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,39/ 44,89
|Євро
|51,49/ 52,14
|Злотий
|11,72/ 12,11
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,10 / 44,70
|51,05 / 52,05
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,35/ 44,90
|51,40 / 52,40
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 45,00
|51,50 / 52,20
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,35/ 44,90
|51,40 / 52,40
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,30 / 44,75
|51,40 / 51,99
Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти. На валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту,а в обмінниках курс долара може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.