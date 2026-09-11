Курс валют на 12-13 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12-13 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 11 вересня.

Курс долара

1 долар США – 44,55 грн.

Курс євро

1 євро – 51,76 грн.

1 злотий – 11,98 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,39/ 44,89 Євро 51,49/ 52,14 Злотий 11,72/ 12,11

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,10 / 44,70 51,05 / 52,05 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,35/ 44,90 51,40 / 52,40 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,40/ 45,00 51,50 / 52,20 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,35/ 44,90 51,40 / 52,40 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,30 / 44,75 51,40 / 51,99

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти. На валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту,а в обмінниках курс долара може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.