- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 12 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек и впервые пересек отметку в сорок три гривны, установив исторический максимум, в то же время евро подешевел на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.01.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,07 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,14 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,90 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,30/43,47
|Евро
|50,50/50,80
|Злотый
|11,92/12,05
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,70/43,30
|49,60/50,60
|Ощадбанк
|42,85/43,55
|49,85/50,75
|12,10/12,40
|ПУМБ
|42,90/43,50
|50,10/50,80
|11,90/12,50
|Укргазбанк
|42,85/43,55
|49,80/50,65
|12,10/12,40
|Райффайзен
|42,97/ 43,37
|49,80/50,57
Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.