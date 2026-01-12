Курс валют на 12 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек и впервые пересек отметку в сорок три гривны, установив исторический максимум, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.01.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,07 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,14 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,90 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,30/43,47 Евро 50,50/50,80 Злотый 11,92/12,05

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,70/43,30 49,60/50,60 Ощадбанк 42,85/43,55 49,85/50,75 12,10/12,40 ПУМБ 42,90/43,50 50,10/50,80 11,90/12,50 Укргазбанк 42,85/43,55 49,80/50,65 12,10/12,40 Райффайзен 42,97/ 43,37 49,80/50,57

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.