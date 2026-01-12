Курс валют на 12 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок і вперше перетнув позначку у сорок три гривні, встановивши історичний максимум, водночас євро подешевшало на чотири копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.01.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 43,07 грн (+8 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,14 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,90 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,30/43,47 Євро 50,50/50,80 Злотий 11,92/12,05

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,70 / 43,30 49,60 / 50,60 Ощадбанк 42,85 / 43,55 49,85 / 50,75 12,10 / 12,40 ПУМБ 42,90 / 43,50 50,10 / 50,80 11,90 / 12,50 Укргазбанк 42,85 / 43,55 49,80 / 50,65 12,10 / 12,40 Райффайзен 42,97/ 43,37 49,80 / 50,57

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.