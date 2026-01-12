- Категорія
Курс валют на 12 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок і вперше перетнув позначку у сорок три гривні, встановивши історичний максимум, водночас євро подешевшало на чотири копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.01.2026 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 43,07 грн (+8 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,14 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,90 грн (-2 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,30/43,47
|Євро
|50,50/50,80
|Злотий
|11,92/12,05
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 12 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,70 / 43,30
|49,60 / 50,60
|Ощадбанк
|42,85 / 43,55
|49,85 / 50,75
|12,10 / 12,40
|ПУМБ
|42,90 / 43,50
|50,10 / 50,80
|11,90 / 12,50
|Укргазбанк
|42,85 / 43,55
|49,80 / 50,65
|12,10 / 12,40
|Райффайзен
|42,97/ 43,37
|49,80 / 50,57
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.