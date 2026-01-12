Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

Курс валют на 12 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс долара
Нацбанк встановив курс долара на понеділок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на вісім копійок і вперше перетнув позначку у сорок три гривні, встановивши історичний максимум, водночас євро подешевшало на чотири копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.01.2026 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 43,07 грн (+8 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,14 грн (-4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,90 грн (-2 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,30/43,47
Євро 50,50/50,80
Злотий 11,92/12,05

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 42,70 / 43,30 49,60 / 50,60
Ощадбанк 42,85 / 43,55 49,85 / 50,75 12,10 / 12,40
ПУМБ 42,90 / 43,50 50,10 / 50,80 11,90 / 12,50
Укргазбанк 42,85 / 43,55 49,80 / 50,65 12,10 / 12,40
Райффайзен 42,97/ 43,37 49,80 / 50,57

 Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.

