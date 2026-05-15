Курс валют на 16-17 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16-17 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 15 мая.

Курс доллара

1 доллар США – 43,96 грн.

Курс евро

1 евро – 51,44 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,14 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/43,95 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 50,65/51,65 Сбербанк 43,70/ 44,25 51,25/51,95 12,25/12,65 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,30/52,00 12,30/12,70 Укргазбанк 43,70/ 44,25 51,25/51,95 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,88/ 44,27 51,10/51,50

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.