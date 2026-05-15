Курс валют на 16-17 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16-17 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 15 мая.
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,96 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 12,14 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,85/43,95
|Евро
|51,40/51,60
|Злотый
|12,00/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|50,65/51,65
|Сбербанк
|43,70/ 44,25
|51,25/51,95
|12,25/12,65
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|51,30/52,00
|12,30/12,70
|Укргазбанк
|43,70/ 44,25
|51,25/51,95
|12,25/ 12,65
|Райффайзен
|43,88/ 44,27
|51,10/51,50
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.