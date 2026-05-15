Курс валют на 16-17 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16-17 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 15 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 43,96 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12,14 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,85/43,95
|Євро
|51,40/51,60
|Злотий
|12,00/12,10
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 15 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,65/44,25
|50,65/51,65
|Ощадбанк
|43,70/ 44,25
|51,25/51,95
|12,25 / 12,65
|ПУМБ
|43,70/ 44,30
|51,30/52,00
|12,30 / 12,70
|Укргазбанк
|43,70/ 44,25
|51,25/51,95
|12,25/ 12,65
|Райффайзен
|43,88/ 44,27
|51,10 / 51,50
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.