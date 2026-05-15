Курс валют на 16-17 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 16-17 травня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 15 травня.

Курс долара

1 долар США – 43,96 грн.

Курс євро

1 євро – 51,44 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,14 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,85/43,95 Євро 51,40/51,60 Злотий 12,00/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 15 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,65/44,25 50,65/51,65 Ощадбанк 43,70/ 44,25 51,25/51,95 12,25 / 12,65 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,30/52,00 12,30 / 12,70 Укргазбанк 43,70/ 44,25 51,25/51,95 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,88/ 44,27 51,10 / 51,50

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.