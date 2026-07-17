Курс валют на 18-19 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18-19 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 17 июля.

Курс доллара

1 доллар США – 44,61 грн.

Курс евро

1 евро – 51,16 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,81 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,60/44,71 Евро 51,20/51,40 Злотый 11,75/11,88

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,85 50,45/51,45 Ощадбанк 44,40/44,90 50,95/51,65 11,50/12,20 ПУМБ 44,40/45,00 51,00/51,70 11,50/12,20 Укргазбанк 44,40/44,90 50,95/51,65 11,50/12,20 Райффайзен 44,46/ 44,86 50,80/51,28

Напомним, в начале июля гривна оставалась относительно стабильной. Официальный курс доллара снизился с 44,79 грн. до 44,5 грн. и не превысил психологическую отметку в 45 грн. Впрочем, за этой стабильностью стоят рекордные валютные интервенции НБУ, которым регулятор компенсирует дефицит валюты на рынке. Чего ждать от курса до конца месяца, объясняет Delo.ua.