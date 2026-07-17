Курс валют на 18-19 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 липня.

Курс долара

1 долар США – 44,61 грн.

Курс євро

1 євро – 51,16 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,81 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,60/44,71 Євро 51,20/51,40 Злотий 11,75/11,88

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 17 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,25/44,85 50,45/51,45 Ощадбанк 44,40/44,90 50,95/51,65 11,50 / 12,20 ПУМБ 44,40/45,00 51,00/51,70 11,50 / 12,20 Укргазбанк 44,40/44,90 50,95/51,65 11,50 / 12,20 Райффайзен 44,46/ 44,86 50,80 / 51,28

Нагадаємо, на початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця, пояснює Delo.ua.