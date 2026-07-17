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Курс валют на 18-19 липня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 18-19 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 17 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,61 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,16 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,81 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|44,60/44,71
|Євро
|51,20/51,40
|Злотий
|11,75/11,88
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 17 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,25/44,85
|50,45/51,45
|Ощадбанк
|44,40/44,90
|50,95/51,65
|11,50 / 12,20
|ПУМБ
|44,40/45,00
|51,00/51,70
|11,50 / 12,20
|Укргазбанк
|44,40/44,90
|50,95/51,65
|11,50 / 12,20
|Райффайзен
|44,46/ 44,86
|50,80 / 51,28
Нагадаємо, на початку липня гривня залишалася відносно стабільною. Офіційний курс долара знизився з 44,79 грн до 44,5 грн і не перевищив психологічну позначку у 45 грн. Втім, за цією стабільністю стоять рекордні валютні інтервенції НБУ, якими регулятор компенсує дефіцит валюти на ринку. Чого чекати від курсу до кінця місяця, пояснює Delo.ua.