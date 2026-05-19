Курс валют на 19 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 9 копеек, в то же время евро подорожало сразу на 15 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.05.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,16 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,41 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,11 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,90/43,98
|Евро
|51,50/51,70
|Злотый
|12,01/12,12
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,80/44,45
|50,60/51,70
|Ощадбанк
|43,90/ 44,50
|51,20/51,85
|12,25/12,65
|ПУМБ
|43,80/ 44,55
|51,20/51,80
|12,30/12,70
|Укргазбанк
|43,90/ 44,50
|51,20/51,85
|12,25/ 12,65
|Райффайзен
|43,88/ 44,37
|51,00/51,75
В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.