Курс валют на 19 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на 9 копеек, в то же время евро подорожало сразу на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.05.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,16 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,41 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,11 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,90/43,98 Евро 51,50/51,70 Злотый 12,01/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,80/44,45 50,60/51,70 Ощадбанк 43,90/ 44,50 51,20/51,85 12,25/12,65 ПУМБ 43,80/ 44,55 51,20/51,80 12,30/12,70 Укргазбанк 43,90/ 44,50 51,20/51,85 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,88/ 44,37 51,00/51,75

В мае 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, однако эта стабильность будет носить управляемый характер. Эксперты не ожидают резких курсовых колебаний, однако отмечают: гривна будет оставаться под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, а ключевую роль в сдерживании волатильности будет играть Национальный банк.