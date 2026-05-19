Курс валют на 19 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 9 копійок, водночас євро подорожчало одразу на 15 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.05.2026 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 44,16 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,41 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,11 грн (+4 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,90/43,98 Євро 51,50/51,70 Злотий 12,01/12,12

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 19 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,80/44,45 50,60/51,70 Ощадбанк 43,90/ 44,50 51,20/51,85 12,25 / 12,65 ПУМБ 43,80/ 44,55 51,20/51,80 12,30 / 12,70 Укргазбанк 43,90/ 44,50 51,20/51,85 12,25/ 12,65 Райффайзен 43,88/ 44,37 51,00 / 51,75

У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.