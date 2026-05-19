Курс валют на 19 травня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на 9 копійок, водночас євро подорожчало одразу на 15 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19.05.2026 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 44,16 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,41 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,11 грн (+4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,90/43,98
|Євро
|51,50/51,70
|Злотий
|12,01/12,12
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 19 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,80/44,45
|50,60/51,70
|Ощадбанк
|43,90/ 44,50
|51,20/51,85
|12,25 / 12,65
|ПУМБ
|43,80/ 44,55
|51,20/51,80
|12,30 / 12,70
|Укргазбанк
|43,90/ 44,50
|51,20/51,85
|12,25/ 12,65
|Райффайзен
|43,88/ 44,37
|51,00 / 51,75
У травні 2026 року валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак ця стабільність матиме керований характер. Експерти не очікують різких курсових коливань, проте наголошують: гривня залишатиметься під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, а ключову роль у стримуванні волатильності відіграватиме Національний банк.