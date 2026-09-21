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Курс валют на 21 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.09.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,67 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,19 грн (-4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,73 грн (-2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,44/ 45,01
|Евро
|51,06/ 51,78
|Злотый
|11,45/ 11,95
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,25/44,85
|50,65/51,65
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,50/ 44,99
|51,10/51,90
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,50/ 45,10
|51,20/51,90
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,50/ 44,99
|51,10/51,90
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,50/44,92
|51,10/51,75
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.