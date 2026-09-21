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Курс валют на 21 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Нацбанк установил официальный курс на 21 сентября / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.09.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,67 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,19 грн (-4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,73 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,44/ 45,01
Евро 51,06/ 51,78
Злотый 11,45/ 11,95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,25/44,85 50,65/51,65 11,90/ 12,20
Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,10/51,90 11,90/ 12,30
ПУМБ 44,50/ 45,10 51,20/51,90 11,90/ 12,30
Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,10/51,90 11,90/ 12,30
Райффайзен 44,50/44,92 51,10/51,75

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.

Автор:
Светлана Манько

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