Курс валют на 21 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на одну копійку, водночас євро подешевшало на чотири копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.09.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 44,67 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,19 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,73 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,44/ 45,01 Євро 51,06/ 51,78 Злотий 11,45/ 11,95

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,25 / 44,85 50,65 / 51,65 11,90/ 12,20 Ощадбанк 44,50/ 44,99 51,10 / 51,90 11,90/ 12,30 ПУМБ 44,50/ 45,10 51,20 / 51,90 11,90/ 12,30 Укргазбанк 44,50/ 44,99 51,10 / 51,90 11,90/ 12,30 Райффайзен 44,50 / 44,92 51,10 / 51,75

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Стабільність гривні залежить від різних причин — одна з них — збільшення видатків на імпорт пального. Ціна нафти на світових біржах знову піднялася вище психологічної позначки $100. Це означає, що тепер щомісяця на імпорт пального треба буде витрачати приблизно на $150–250 млн більше. Якщо така ситуація триватиме півроку, додаткові видатки сягнуть $1 млрд.Чи обвалить це курс гривні і чи вдасться НБУ його втримати, Dilo розбиралося разом із фінансовими аналітиками та експертами.