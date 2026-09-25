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Курс валют на 26-27 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26-27 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 25 сентября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,97 грн.
Курс евро
- 1 евро – 51,12 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,66 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,69/ 45,19
|Евро
|50,87/ 51,60
|Злотый
|11,46/ 11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,55/45,15
|50,50/51,50
|11,20/ 11,90
|Ощадбанк
|44,80/ 45,30
|50,95/51,85
|11,20/ 11,90
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|51,00/51,70
|11,20/ 11,90
|Укргазбанк
|44,80/ 45,30
|50,95/51,85
|11,20/ 11,90
|Райффайзен
|44,75/45,18
|50,60/51,45
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.