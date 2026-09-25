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Курс валют на 26-27 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
НБУ установил официальный курс валют на выходные / Depositphotos

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26-27 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 25 сентября.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,97 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 51,12 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,66 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,69/ 45,19
Евро 50,87/ 51,60
Злотый 11,46/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,55/45,15 50,50/51,50 11,20/ 11,90
Ощадбанк 44,80/ 45,30 50,95/51,85 11,20/ 11,90
ПУМБ 44,70/ 45,30 51,00/51,70 11,20/ 11,90
Укргазбанк 44,80/ 45,30 50,95/51,85 11,20/ 11,90
Райффайзен 44,75/45,18 50,60/51,45

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Стабильность гривны зависит от разных причин – одна из них – увеличение расходов на импорт горючего. Цена нефти на мировых биржах снова поднялась выше психологической отметки в $100. Это означает, что теперь ежемесячно на импорт горючего нужно будет тратить примерно на $150–250 млн. больше. Если такая ситуация продлится полгода, дополнительные расходы составят $1 млрд . Обвалит ли это курс гривны и удастся ли НБУ его удержать, Dilo разбиралось вместе с финансовыми аналитиками и экспертами.

Автор:
Светлана Манько

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