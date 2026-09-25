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Курс валют на 26-27 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 вересня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,97 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,12 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,66 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,69/ 45,19
|Євро
|50,87/ 51,60
|Злотий
|11,46/ 11,85
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 25 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,55 / 45,15
|50,50 / 51,50
|11,20/ 11,90
|Ощадбанк
|44,80/ 45,30
|50,95 / 51,85
|11,20/ 11,90
|ПУМБ
|44,70/ 45,30
|51,00 / 51,70
|11,20/ 11,90
|Укргазбанк
|44,80/ 45,30
|50,95 / 51,85
|11,20/ 11,90
|Райффайзен
|44,75 / 45,18
|50,60 / 51,45
Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.
Стабільність гривні залежить від різних причин — одна з них — збільшення видатків на імпорт пального. Ціна нафти на світових біржах знову піднялася вище психологічної позначки $100. Це означає, що тепер щомісяця на імпорт пального треба буде витрачати приблизно на $150–250 млн більше. Якщо така ситуація триватиме півроку, додаткові видатки сягнуть $1 млрд.Чи обвалить це курс гривні і чи вдасться НБУ його втримати, Dilo розбиралося разом із фінансовими аналітиками та експертами.