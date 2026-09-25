Курс валют на 26-27 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 26-27 вересня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 25 вересня.

Курс долара

1 долар США – 44,97 грн.

Курс євро

1 євро – 51,12 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,66 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,69/ 45,19 Євро 50,87/ 51,60 Злотий 11,46/ 11,85

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 25 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,55 / 45,15 50,50 / 51,50 11,20/ 11,90 Ощадбанк 44,80/ 45,30 50,95 / 51,85 11,20/ 11,90 ПУМБ 44,70/ 45,30 51,00 / 51,70 11,20/ 11,90 Укргазбанк 44,80/ 45,30 50,95 / 51,85 11,20/ 11,90 Райффайзен 44,75 / 45,18 50,60 / 51,45

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Стабільність гривні залежить від різних причин — одна з них — збільшення видатків на імпорт пального. Ціна нафти на світових біржах знову піднялася вище психологічної позначки $100. Це означає, що тепер щомісяця на імпорт пального треба буде витрачати приблизно на $150–250 млн більше. Якщо така ситуація триватиме півроку, додаткові видатки сягнуть $1 млрд.Чи обвалить це курс гривні і чи вдасться НБУ його втримати, Dilo розбиралося разом із фінансовими аналітиками та експертами.