Курс валют на 9 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9 марта 2026 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,73 грн (-7 коп.).

1 евро – 50,54 грн (-36 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,79 грн (-12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/44,04 Евро 51,15/51,50 Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,35/43,95 50,05/51,05 Сбербанк 43,55/ 44,10 50,30/51,10 11,80/12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,40/51,20 11,80/12,40 Укргазбанк 43,55/ 44,10 50,30/51,10 11,80/12,40 Райффайзен 43,45/ 44,05 50,20/51,12

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .