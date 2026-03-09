- Категория
Курс валют на 9 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на тридцать шесть копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9 марта 2026 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,73 грн (-7 коп.).
- 1 евро – 50,54 грн (-36 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,79 грн (-12 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,85/44,04
|Евро
|51,15/51,50
|Злотый
|11,95/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,35/43,95
|50,05/51,05
|Сбербанк
|43,55/ 44,10
|50,30/51,10
|11,80/12,40
|ПУМБ
|43,50/ 44,10
|50,40/51,20
|11,80/12,40
|Укргазбанк
|43,55/ 44,10
|50,30/51,10
|11,80/12,40
|Райффайзен
|43,45/ 44,05
|50,20/51,12
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .