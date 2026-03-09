Запланована подія 2

Курс валют на 9 марта 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник / НБУ

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на тридцать шесть копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9 марта 2026 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 43,73 грн (-7 коп.).
  • 1 евро – 50,54 грн (-36 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,79 грн (-12 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",  наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 43,85/44,04
Евро 51,15/51,50
Злотый 11,95/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 марта курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 43,35/43,95 50,05/51,05
Сбербанк 43,55/ 44,10 50,30/51,10 11,80/12,40
ПУМБ 43,50/ 44,10 50,40/51,20 11,80/12,40
Укргазбанк 43,55/ 44,10 50,30/51,10 11,80/12,40
Райффайзен 43,45/ 44,05 50,20/51,12

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .

