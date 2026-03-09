Курс валют на 9 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, водночас євро подешевшало одразу на тридцять шість копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 9.03.2026 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 43,73 грн (-7 коп.).

1 євро – 50,54 грн (-36 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,79 грн (-12 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,85/44,04 Євро 51,15/51,50 Злотий 11,95/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,35/43,95 50,05/51,05 Ощадбанк 43,55/ 44,10 50,30 / 51,10 11,80 / 12,40 ПУМБ 43,50/ 44,10 50,40 / 51,20 11,80 / 12,40 Укргазбанк 43,55/ 44,10 50,30 / 51,10 11,80 / 12,40 Райффайзен 43,45/ 44,05 50,20 / 51,12

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.