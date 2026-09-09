Курс валют на 9 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на одну копейку, в то же время евро подорожало на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.09.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,47 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,63 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,96 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,34/ 44,90 Евро 51,46/ 52,13 Злотый 11,74/ 12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,20/44,80 51,25/52,25 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,50/52,30 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,60/52,30 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,50/52,30 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,40/44,85 51,30/52,15

Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты. На валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту, а в обменниках курс доллара может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.