Курс валют на 9 вересня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на одну копійку, водночас євро подорожчало на п'ять копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.09.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 44,47 грн (+1 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,63 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,96 грн (+2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,34/ 44,90 Євро 51,46/ 52,13 Злотий 11,74/ 12,12

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 вересня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,20 / 44,80 51,25 / 52,25 11,80/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,50 / 52,30 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,60 / 52,30 11,80/ 12,20 Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,50 / 52,30 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,40 / 44,85 51,30 / 52,15

Історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти. На валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту,а в обмінниках курс долара може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.