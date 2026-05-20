Льготный проезд в столице: что происходит с финансированием

В Киеве около 1,1 миллионов жителей имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Самой многочисленной категорией являются пенсионеры. В то же время, город ежегодно вынужден направлять сотни миллионов гривен на компенсацию перевозок, поскольку государство не возмещает эти расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Льготный проезд в столице

В этом году в бюджете столицы предусмотрено почти 875 млн. грн. на компенсацию льготного проезда. Из этой суммы 181,7 млн грн направлено на перевозку учащихся, студентов и курсантов.

Наибольшей категорией среди льготников остаются пенсионеры - их в городе более 570 тысяч человек.

Право на бесплатный проезд в Киеве также имеют:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

люди с инвалидностью I, II и III групп;

дети с инвалидностью;

лица, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

лица, осуществляющие уход за человеком или ребенком с инвалидностью I группы;

другие категории льготников.

Город не получает компенсаций

В то же время, государство уже несколько лет не компенсирует расходы за льготный проезд, который законодательно гарантируется. Киевсовет еще в мае 2021 года обращался к правительству и парламенту с требованием предусмотреть соответствующие выплаты из госбюджета, однако город и дальше вынужден самостоятельно финансировать эти расходы, которые ежегодно составляют сотни миллионов гривен.

Отдельно отмечается, что тариф на проезд в Киеве не пересматривался с 2018 года, в то время как существенно выросли расходы на топливо, электроэнергию и логистику. В настоящее время общественный транспорт функционирует преимущественно за счет дотаций из городского бюджета, достигших около 12 млрд. грн.

В таких условиях вопрос обновления государственных компенсаций и пересмотра тарифной политики остается критическим для стабильной работы транспортной системы столицы. В настоящее время продолжается обсуждение новых тарифных расчетов с учетом индексов цен, затрат на оплату труда и энергоресурсов.

О тарифах в коммунальном транспорте

В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте с 15 июля. Ввести новые тарифы планируется после завершения процедур регуляторной политики, а также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1–9 поездок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20-29 - 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40-49 - 25,50 грн;

50 поездок - 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн. А безлимитный месячный проездной обойдется в 4 тысячи 875 гривен.

Добавим, петиция на сайте Киевского городского совета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения в сутки набрала необходимые для рассмотрения голоса.