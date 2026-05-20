Пільговий проїзд у столиці: що відбувається з фінансуванням

автобуси
Як Київ утримує систему пільгового проїзду / КМДА

У Києві близько 1,1 мільйона мешканців мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Найчисельнішою категорією є пенсіонери. Водночас місто щороку змушене спрямовувати сотні мільйонів гривень на компенсацію перевезень, оскільки держава не відшкодовує ці витрати.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Пільговий проїзд у столиці

Цього року в бюджеті столиці передбачено майже 875 млн грн на компенсацію пільгового проїзду. Із цієї суми 181,7 млн грн спрямовано на перевезення учнів, студентів і курсантів.

Найбільшою категорією серед пільговиків залишаються пенсіонери — їх у місті понад 570 тисяч осіб.

Право на безплатний проїзд у Києві також мають:

  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • люди з інвалідністю I, II та III груп;
  • діти з інвалідністю;
  • особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • особи, які здійснюють догляд за людиною або дитиною з інвалідністю І групи;
  • інші категорії пільговиків.

Місто не отримує компенсацій

Водночас держава вже кілька років не компенсує витрати за пільговий проїзд, який законодавчо гарантується. Київрада ще у травні 2021 року зверталася до уряду та парламенту з вимогою передбачити відповідні виплати з держбюджету, однак місто й надалі змушене самостійно фінансувати ці витрати, що щороку становлять сотні мільйонів гривень.

Окремо зазначається, що тариф на проїзд у Києві не переглядався з 2018 року, тоді як суттєво зросли витрати на пальне, електроенергію та логістику. Нині громадський транспорт функціонує переважно за рахунок дотацій із міського бюджету, які досягли близько 12 млрд грн.

У таких умовах питання відновлення державних компенсацій і перегляду тарифної політики залишається критичним для стабільної роботи транспортної системи столиці. Наразі також триває обговорення нових тарифних розрахунків із урахуванням індексів цін, витрат на оплату праці та енергоресурсів.

Про тарифи у комунальному транспорті

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1–9 поїздок — 30 грн; 
  • 10–19 — 28,90 грн; 
  • 20–29 — 27,80 грн; 
  • 30–39 — 26,60 грн; 
  • 40–49 — 25,50 грн; 
  • 50 поїздок — 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн. А безлімітний місячний проїзний коштуватиме  4 тисячі 875 гривень.

Додамо, петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду голоси.

Автор:
Ольга Опенько