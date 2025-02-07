lifecell расширил покрытие 4G-сети на 642 населенных пункта

В 2024 году мобильный оператор lifecell построил 523 новых базовых станций и модернизировал 1466 имеющихся. Услуги 4G от lifecell стали доступны еще в 642 населенных пунктах, где проживают 243 тысячи жителей.

Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

В 2024 году lifecell продолжил инвестировать в расширение покрытия и усиление связи по всей территории страны.

В частности, оператор строил сеть в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях. Отдельное внимание уделялось также Винницкой, Закарпатской, Киевской, Львовской, Черкасской и другим областям, где из-за миграции из прифронтовых регионов увеличивалось количество населения.

Всего с начала войны было построено и модернизировано 7455 базовых станций, а 4G-покрытие появилось в почти 3704 населенных пунктах, где проживает более 2,7 миллиона. людей.

Кроме того, в 2024 году lifecell инвестировал 463 миллиона гривен в покупку лицензий на использование радиочастот в диапазоне 1935-1940/2125-2130 МГц в 25 регионах Украины, стратегически важных для развития мобильного покрытия из-за совместимости с имеющейся инфраструктурой оператора. Этот шаг позволяет продолжать развитие сети и повышать ее пропускную способность, благодаря быстрому внедрению приобретенного спектра LTE 2100.

Также от первых блекаутов в 2022 году lifecell уже оснастил сеть большим количеством генераторов, установил 23 тыс. литиевых батарей (48V 100 А*ч) и необходимое дополнительное оборудование, инвестировав в этот проект 1,5 млрд грн.

Сообщается, что сейчас компания вкладывает еще полмиллиарда в энергонезависимость своей инфраструктуры и продолжает устанавливать по всей сети современные литиевые батареи (25 тыс., 48V 100 А*ч), которые в зависимости от погрузки на оборудование могут обеспечивать его работу до 10 часов.

Как отмечают в компании, сегодня вся сеть lifecell имеет автономные источники питания, которые в соответствии с состоянием аккумуляторов, нагрузкой на оборудование и сроком зарядки могут работать от 4 до 10 часов. При этом около 70% сети оснащены батареями и генераторами, с которым оборудование базовых станций может обеспечивать связь до 10 часов, а в отдельных областях этот показатель уже приближается к 80%.

Напомним, мобильный оператор lifecell активировал поддержку протоколов IPv4/IPv6 Dual Stack, что делает интернет-соединение более быстрыми, безопасными и эффективными.