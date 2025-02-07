lifecell розширив покриття 4G-мережі на 642 населені пункти

У 2024 році мобільний оператор lifecell побудував 523 нові базові станції та модернізував 1466 наявні. Послуги 4G від lifecell стали доступними ще у 642 населених пунктах, де проживає 243 тисячі мешканців.

Про це повідомила пресслужба lifecell.

Зазначається, що в 2024 році lifecell продовжив інвестувати у розширення покриття та посилення зв’язку по всій території країні.

Зокрема, оператор розбудовував мережу в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях. Окрема увага приділялася також Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Черкаській та іншим областям, де через міграцію з прифронтових регіонів збільшувалася кількість населення.

Загалом від початку великої війни було побудовано й модернізовано 7455 базових станцій, а 4G-покриття з’явилося в майже 3704 населених пунктах, де проживає понад 2,7 мільйона людей.

Крім того, у 2024 році lifecell інвестував 463 мільйони гривень у купівлю ліцензій на використання радіочастот у діапазоні 1935-1940/2125-2130 МГц у 25 регіонах України, які є стратегічно важливими для розвитку мобільного покриття через сумісність із наявною інфраструктурою оператора. Цей крок дає можливість продовжувати розвиток мережі і підвищувати її пропускну здатність, завдяки швидкому впровадженню придбаного спектру LTE 2100.

Також загалом від перших блекаутів у 2022 році lifecell вже оснастив мережу великою кількістю генераторів, встановив 23 тис. літієвих батарей (48V 100 А*год) та необхідне додаткове обладнання, інвестувавши в цей проєкт 1,5 млрд грн.

Повідомляється, що зараз компанія вкладає ще пів мільярда в енергонезалежність своєї інфраструктури і продовжує встановлювати по всій мережі сучасні літієві батареї (25 тис., 48V 100 А*год), які залежно від навантаження на обладнання можуть забезпечувати його роботу до 10 годин.

Як зауважують в компанії, сьогодні вся мережа lifecell має автономні джерела живлення, які відповідно до стану акумуляторів, навантаження на обладнання та терміну заряджання, можуть працювати від 4 до 10 годин. При цьому близько 70% мережі оснащено батареями та генераторами, з якими обладнання базових станцій може забезпечувати зв’язок до 10 годин, а в окремих областях цей показник вже наближається до 80%.

Нагадаємо, мобільний оператор lifecell активував підтримку протоколів IPv4/IPv6 Dual Stack, що робить інтернет-з’єднання швидшими, безпечнішими та ефективнішими.