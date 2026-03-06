Запланована подія 2

Локальное перемирие закончилось: ЗАЭС подключили ко второй линии электропередачи

ЗАЭС
В марте 2022 года станцию оккупировали россиянами, которые вопреки правилам ядерной безопасности, разместили там своих военных / ЗАЭС

На оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции подключили резервную линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонтных работ, проведенных в рамках локального прекращения огня посредством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети X.

"Линия электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ восстановлена и вновь подключена к ЗАЭС после ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что ЗАЭС снова имеет две внешние линии электропередач.

Ранее Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.

МАГАТЭ уже ранее способствовало заключению временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.

В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

