Локальное перемирие закончилось: ЗАЭС подключили ко второй линии электропередачи
На оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции подключили резервную линию электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" после ремонтных работ, проведенных в рамках локального прекращения огня посредством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети X.
"Линия электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ восстановлена и вновь подключена к ЗАЭС после ремонтных работ", - говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что ЗАЭС снова имеет две внешние линии электропередач.
Ранее Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в районе Запорожской атомной электростанции, чтобы обеспечить необходимый ремонт резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1", которая была отключена 10 февраля.
МАГАТЭ уже ранее способствовало заключению временных соглашений о прекращении огня, которые позволили провести пять отдельных ремонтных работ на линиях электропередач, подключенных к ЗАЭС.
В январе МАГАТЭ сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.