- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Локальне перемир’я закінчилося: ЗАЕС підключили до другої лінії електропередачі
На окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції підключили резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонтних робіт, проведених у рамках локального припинення вогню за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі X.
"Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ відновлено та знову підключено до ЗАЕС після ремонтних робіт", - йдеться у дописі.
У МАГАТЕ зауважили, що ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії електропередач.
Раніше Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню для в районі Запорізької атомної електростанції, щоб забезпечити необхідний ремонт резервної лінії електропередачі "Феросплавна-1", яка була відключена 10 лютого.
МАГАТЕ вже раніше сприяло укладенню тимчасових угод про припинення вогню, які дали змогу провести п'ять окремих ремонтних робіт на лініях електропередач, підключених до ЗАЕС.
У січні МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.
Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.