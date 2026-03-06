Локальне перемир’я закінчилося: ЗАЕС підключили до другої лінії електропередачі

На окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції підключили резервну лінію електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1" після ремонтних робіт, проведених у рамках локального припинення вогню за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі X.

"Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ відновлено та знову підключено до ЗАЕС після ремонтних робіт", - йдеться у дописі.

У МАГАТЕ зауважили, що ЗАЕС знову має дві зовнішні лінії електропередач.

Раніше Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню для в районі Запорізької атомної електростанції, щоб забезпечити необхідний ремонт резервної лінії електропередачі "Феросплавна-1", яка була відключена 10 лютого.

МАГАТЕ вже раніше сприяло укладенню тимчасових угод про припинення вогню, які дали змогу провести п'ять окремих ремонтних робіт на лініях електропередач, підключених до ЗАЕС.

У січні МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.