Maersk расширяет флот, чтобы не потерять статус второго перевозчика мира

Датская судоходная компания Maersk резко изменила стратегию и запустила агрессивную программу закупки судов, стараясь не уступить французский CMA CGM статус второго по величине контейнерного перевозчика в мире.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным аналитической платформы Alphaliner, в сентябре датская группа заказала 26 судов вместимостью 18 600 двадцатифутовых контейнеров каждое, увеличив общее количество заказанных судов до 131.

Такое решение стало существенным разворотом курса Maersk, которая в последнее десятилетие фокусировалась на развитии логистического сервиса от дверей завода к клиенту. Теперь компания вынуждена наращивать флот под давлением конкурентов, использующих сверхдоходы от высоких ставок фрахта для собственного расширения.

Генеральный директор компании Винсент Клерк заявил, что для противодействия постоянным сбоям в торговле группе понадобится больше кораблей, поэтому она будет действовать на рынке более решительно.

Борьба за позиции и обновление флота

Новые контейнеровозы Maersk должны поступить в эксплуатацию между 2029 и 2030 годами. Они расширят флот компании до 882 единиц, что прибавит 16% к ее имеющемуся тоннажу:

эти заказы почти не сократят отставание от лидера рынка MSC, флот которого уже насчитывает 1015 судов;

семейная французская компания CMA CGM имеет в заказе 160 судов и уже опережает Maersk по совокупному показателю действующего флота и заказов;

вице-президент CMA CGM Николь Шамар заявила, что выход ее компании на второе место в мире в следующем году является уже свершившимся фактом;

Операционный директор норвежской MPC Container Ships Кристиан Рихли подчеркнул, что по текущим объемам заказов настоящая конкуренция разворачивается именно за второе и третье места.

Судоходные компании инвестируют доходы, полученные при масштабных перебоях в мировой торговле — от пандемии COVID-19 до блокирования Ормузского пролива. Нарушения логистики подняли ставки перевозок, а операторы наращивают заказы в расчете на то, что геополитическая нестабильность, пошлины и экстремальная погода будут поддерживать судоходный бум. На этом фоне Maersk уже дважды повышала прогноз доходов, хотя изначально ожидала убытков.

Распад альянсов и параметры судов

Перевозчики наращивают мощности также на фоне завершения соглашений о разделе судов. В частности, CMA CGM готовится к завершению в 2032 году альянса с китайской государственной Cosco (заказавшей 155 кораблей, прибавив 52% к собственному флоту), тайваньской Evergreen и гонконгской OOCL. Между тем партнер Maersk по альянсу, компания Hapag-Lloyd, согласовала поглощение израильской компании Zim за 4,2 миллиарда долларов, увеличив свой флот до более чем 400 судов.

Эксперты отмечают, что удвоение размера судна снижает операционные расходы на 25%, поскольку горючее формирует до двух третей расхода. Однако Maersk сознательно отказалась от крупнейших гигантов рынка. К примеру, десять новых кораблей CMA CGM способны вместить более 24 200 контейнеров - в том числе газомоторный флагман Notre Dame, крупнейший контейнеровоз под флагом Франции.

Maersk, заказывая в феврале восемь 366-метровых судов, отметила их маневренность и способность обслуживаться в значительно большем количестве портов, чем 400-метровые гиганты.

Часть отраслевых аналитиков выражает обеспокоенность, что чрезмерное разрастание мирового флота приведет к профициту емкости, обвалу тарифов и большим убыткам, однако руководство Maersk уверено, что дефицит мощностей сохранится.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC частично возвращает суда в Красное море. Крупнейшая в мире судоходная линия MSC (Mediterranean Shipping Company) частично восстанавливает движение контейнеровозов через Красное море и Суэцкий канал, присоединяясь к конкурентам в постепенном возвращении на кратчайший торговый маршрут между Азией и Европой.