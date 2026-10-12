Maersk розширює флот, щоб не втратити статус другого перевізника світу

Данська судноплавна компанія Maersk різко змінила стратегію та запустила агресивну програму закупівлі суден, намагаючись не поступитися французькій CMA CGM статусом другого за величиною контейнерного перевізника у світі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними аналітичної платформи Alphaliner, у вересні данська група замовила 26 суден місткістю 18 600 двадцятифутових контейнерів кожне, збільшивши загальну кількість замовлених суден до 131.

Таке рішення стало суттєвим розворотом курсу Maersk, яка протягом останнього десятиліття фокусувалася на розбудові логістичного сервісу від дверей заводу до клієнта. Тепер компанія змушена нарощувати флот під тиском конкурентів, які використовують надприбутки від високих ставок фрахту для власного розширення.

Генеральний директор компанії Вінсент Клерк заявив, що для протидії постійним збоям у торгівлі групі знадобиться більше кораблів, тому вона діятиме на ринку рішучіше.

Боротьба за позиції та оновлення флоту

Нові контейнеровози Maersk мають надійти в експлуатацію між 2029 та 2030 роками. Вони розширять флот компанії до 882 одиниць, що додасть 16% до її наявного тоннажу:

ці замовлення майже не скоротять відставання від лідера ринку MSC, флот якого вже налічує 1 015 суден;

сімейна французька компанія CMA CGM має в замовленні 160 суден і вже випереджає Maersk за сукупним показником діючого флоту та замовлень;

віцепрезидентка CMA CGM Ніколь Шамар заявила, що вихід її компанії на друге місце у світі наступного року є вже доконаним фактом;

операційний директор норвезької MPC Container Ships Крістіан Рихлі підкреслив, що за поточними обсягами замовлень справжня конкуренція розгортається саме за друге і третє місця.

Судноплавні компанії інвестують прибутки, отримані під час масштабних перебоїв у світовій торгівлі — від пандемії COVID-19 до блокування Ормузької протоки. Порушення логістики підняли ставки перевезень, а оператори нарощують замовлення у розрахунку на те, що геополітична нестабільність, мита та екстремальна погода підтримуватимуть судноплавний бум. На цьому тлі Maersk цьогоріч уже двічі підвищувала прогноз прибутків, хоча спочатку очікувала збитків.

Розпад альянсів та параметри суден

Перевізники нарощують потужності також на тлі завершення угод про розподіл суден. Зокрема, CMA CGM готується до завершення у 2032 році альянсу з китайською державною Cosco (яка замовила 155 кораблів, додавши 52% до власного флоту), тайванською Evergreen та гонконзькою OOCL. Тим часом партнер Maersk по альянсу, компанія Hapag-Lloyd, погодила поглинання ізраїльської компанії Zim за 4,2 мільярда доларів, збільшивши свій флот до понад 400 суден.

Експерти зазначають, що подвоєння розміру судна знижує операційні витрати на 25%, оскільки пальне формує до двох третин витрат. Проте Maersk свідомо відмовилася від найбільших гігантів ринку. Наприклад, десять нових кораблів CMA CGM здатні вмістити понад 24 200 контейнерів — зокрема газомоторний флагман Notre Dame, найбільший контейнеровоз під прапором Франції.

Натомість Maersk, замовляючи у лютому вісім 366-метрових суден, наголосила на їхній маневреності та здатності обслуговуватися у значно більшій кількості портів, ніж 400-метрові гіганти.

Частина галузевих аналітиків висловлює занепокоєння, що надмірне розростання світового флоту призведе до профіциту місткості, обвалу тарифів та великих збитків, проте керівництво Maersk упевнене, що дефіцит потужностей збережеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший у світі контейнерний перевізник MSC частково повертає судна в Червоне море. Найбільша у світі судноплавна лінія MSC (Mediterranean Shipping Company) частково відновлює рух контейнеровозів через Червоне море та Суецький канал, приєднуючись до конкурентів у поступовому поверненні на найкоротший торговельний маршрут між Азією та Європою.