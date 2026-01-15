Математики фиксируют рост роли ИИ в решении открытых задач

Искусственный интеллект ChatGPT на базе модели GPT 5.2 продемонстрировал способность решать открытые математические задачи Пола Эрдьоша, которые раньше считались доступными только для специалистов, усилив роль ИИ в современной науке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Techcrunch.

Программист, бывший квант-исследователь и основатель стартапа Нил Сомани тестировал математические возможности новой модели OpenAI, когда наткнулся на неожиданное открытие. Он загрузил в ChatGPT открытую математическую задачу и оставил модель "размышлять" около 15 минут. Вернувшись, Сомани увидел полное решение.

Полученное доказательство он проверил и формализовал с помощью инструмента Harmonic – и результат оказался корректным. По словам Сомани, он пытался понять, на каком этапе большие языковые модели начинают справляться с открытыми математическими проблемами, и новая версия ChatGPT неожиданно продвинула этот предел вперед.

Особое впечатление произвела цепочка рассуждений модели: ChatGPT ссылался на классические математические аксиомы и теоремы, в частности формулу Лежандра, постулат Бертрана и теорему "Звезда Давида". В конце концов, модель нашла сообщение на Math Overflow за 2013 год, где гарвардский математик Ноам Элкис предложил элегантное решение похожей задачи. В то же время финальное доказательство ChatGPT существенно отличалось от работы Элкиса и оказалось более полным для версии задачи, предложенной легендарным математиком Полом Эрдёшем.

Для скептиков машинного интеллекта это явилось неожиданным результатом. И он не одинок. Инструменты ИИ уже активно используются в математике от специализированных моделей для формализации доказательств до систем для глубокого анализа научной литературы. Со времени выхода GPT 5.2, который Сомани называет "заметно более сильным в математическом мышлении", количество решенных задач стремительно возросло.

Сомани сосредоточился на задачах Эрдьоша – более тысячи открытых математических гипотез, хранящихся в онлайн-реестре. Они значительно отличаются по сложности и тематике и давно считаются испытанием для человеческого и машинного интеллекта. Первые автономные развязки появились еще в ноябре благодаря модели AlphaEvolve на базе Gemini, но в последнее время именно GPT 5.2 демонстрирует особенно высокий уровень.

С рождественских праздников 15 задач в реестре Эрдьоша перешли из статуса "открытые" к "решенному", причем в 11 случаях в решении прямо указано участие моделей искусственного интеллекта.

Известный математик Терренс Тао на своей странице GitHub отмечает, что по меньшей мере в восьми задачах ИИ внес существенный автономный вклад, а еще в шести помог, находя и развивая предыдущие исследования. Хотя о полностью автономной математике без участия человека пока речь не идет, роль больших языковых моделей становится все более заметной.

Тао также предполагает, что масштабируемость ИИ делает его особенно эффективным для работы с "длинным хвостом" менее известных задач Эрдеша, многие из которых имеют относительно простые решения. По его мнению, такие проблемы все чаще будут решаться с помощью чисто AI-методов.

Отдельную роль играет развитие формализации математических доказательств – трудоемкого процесса, облегчающего проверку и дальнейшее использование результатов. Открытый инструмент Lean, созданный в Microsoft Research еще в 2013 году, стал стандартом в этой сфере, а новые AI-решения, в частности Harmonic Aristotle, обещают в значительной степени автоматизировать этот процесс.

Основатель Harmonic Тюдор Аким отмечает: важнее количество решенных задач является то, что ведущие математики начали серьезно использовать эти инструменты. По его словам, когда ученые с репутацией открыто признают использование ChatGPT или Aristotle, это убедительное свидетельство реальной пользы искусственного интеллекта для науки.

Искусственный интеллект в Украине

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Первым общим проектом станет Diia AI LLM – суверенная языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан. Все сервисы ИИ в экосистеме "Действие" будут работать на базе Diia AI LLM, включая уже представленный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Ранее Минцифры начало в Украине WinWin AI Center of Excellence, специализирующейся на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.