McDonald's начинает масштабную технологическую модернизацию своих ресторанов, используя искусственный интеллект для улучшения точности заказов и контроля оборудования.

Об этом сообщает WSJ.

Это позволит выявлять потенциальные неисправности к возникновению, что упростит работу персонала и улучшит обслуживание клиентов.

Компания обновляет более 43 000 ресторанов по всему миру, обращая внимание на подключение кухонного оборудования к Интернету, применение периферийных вычислений и использование искусственного интеллекта для управления.

По словам главного информационного директора McDonald's Брайана Райса, это поможет снизить нагрузку на персонал, работающий в условиях высокого темпа обслуживания клиентов, курьеров и заказов на доставку.

Технологические инновации внедряются на фоне замедления продаж McDonald в США, что отражает общую тенденцию в индустрии быстрого питания. Компания стремится увеличить количество постоянных посетителей со 175 до 250 миллионов к 2027 году, делая ставку на усовершенствование клиентского опыта.

В 2023 году McDonald's сотрудничал с Google Cloud по внедрению периферийных вычислений, позволяющих ресторанам обрабатывать и анализировать данные на месте, снижая зависимость от облачных сервисов. Это особенно важно для заведений в регионах с нестабильным интернет-соединением.

Также компания тестирует компьютерное зрение для проверки точности заказов перед их выдачей клиентам. Внедрение таких технологий будет способствовать бесперебойному функционированию ресторанов. К примеру, сенсоры на оборудовании смогут предупреждать о возможных поломках фритюрниц или машин для приготовления McFlurry.

Еще одна инициатива McDonald's – создание «виртуального менеджера» на базе искусственного интеллекта, автоматизирующего административные задачи, такие как планирование изменений. Такие решения уже тестируются в других сетях быстрого питания, в частности, Pizza Hut и Taco Bell.

Несмотря на лидерство McDonald's в области цифровых инноваций, компания сталкивается с вызовами, связанными с высокой стоимостью технологий и их масштабированием во франчайзинговых ресторанах. Тем не менее, аналитики отмечают, что благодаря активным инвестициям в искусственный интеллект и персонализированные рекламные стратегии McDonald's имеет существенное преимущество перед конкурентами.

С сентября 2022 года сеть McDonald's возобновила работу большинства своих ресторанов и открыла 21 новое заведение по всей стране, инвестировав в украинский бизнес более 3,2 млрд грн. Если бы полномасштабной войны не было, за этот период можно было открыть вдвое больше новых заведений.