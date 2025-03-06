McDonald's впроваджує штучний інтелект для модернізації всіх ресторанів

McDonald's розпочинає масштабну технологічну модернізацію своїх ресторанів, використовуючи штучний інтелект для покращення точності замовлень і контролю за обладнанням.

Про це повідомляє WSJ.

Це дозволить виявляти потенційні несправності до їх виникнення, що спростить роботу персоналу та покращить обслуговування клієнтів.

Компанія оновлює понад 43 000 ресторанів по всьому світу, зосереджуючи увагу на підключенні кухонного обладнання до Інтернету, застосуванні периферійних обчислень та використанні штучного інтелекту для управління.

За словами головного інформаційного директора McDonald's Брайана Райса, це допоможе зменшити навантаження на персонал, який працює в умовах високого темпу обслуговування клієнтів, кур'єрів та замовлень на доставку.

Технологічні інновації впроваджуються на тлі уповільнення продажів McDonald's у США, що відображає загальну тенденцію в індустрії швидкого харчування. Компанія прагне збільшити кількість постійних відвідувачів з 175 до 250 мільйонів до 2027 року, роблячи ставку на вдосконалення клієнтського досвіду.

У 2023 році McDonald's співпрацював із Google Cloud для впровадження периферійних обчислень, що дозволяють ресторанам обробляти й аналізувати дані на місці, знижуючи залежність від хмарних сервісів. Це особливо важливо для закладів у регіонах з нестабільним інтернет-з’єднанням.

Також компанія тестує комп’ютерний зір для перевірки точності замовлень перед їх видачею клієнтам. Впровадження таких технологій сприятиме безперебійному функціонуванню ресторанів. Наприклад, сенсори на обладнанні зможуть попереджати про можливі поломки фритюрниць чи машин для приготування McFlurry.

Ще одна ініціатива McDonald's – створення «віртуального менеджера» на базі штучного інтелекту, який автоматизуватиме адміністративні завдання, такі як планування змін. Такі рішення вже тестуються в інших мережах швидкого харчування, зокрема Pizza Hut і Taco Bell.

Попри лідерство McDonald's у сфері цифрових інновацій, компанія стикається з викликами, пов’язаними з високою вартістю технологій та їх масштабуванням у франчайзингових ресторанах. Проте аналітики зазначають, що завдяки активним інвестиціям у штучний інтелект та персоналізовані рекламні стратегії McDonald's має суттєву перевагу перед конкурентами.

Додамо, з вересня 2022 року мережа McDonald's відновила роботу більшості своїх ресторанів і відкрила 21 новий заклад по всій країні, інвестувавши в український бізнес понад 3,2 млрд грн. Якби повномасштабної війни не було, за цей період можна було відкрити вдвічі більше нових закладів.