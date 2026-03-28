Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Мэр Харькова назвал условия, которые государство должно обеспечить для ВПЛ в течение пяти лет

Игорь Терехов
Игорь Терехов посетил модульный городок во Львове, где живут 954 переселенца. / Ассоциация прифронтовых городов и общин

В Украине нужно создать условия для возвращения вынужденно перемещенных лиц в родные дома или налаживания жизни на новом месте. Главными факторами для этого есть безопасность, наличие школ, работы и жилья.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

Он посетил модульный городок во Львове, где живут 954 переселенца. Большинство жителей – выходцы из Донецкой, Луганской и Харьковской областей, среди которых треть – пожилые люди, а также многодетные семьи и одинокие матери.

По его словам, задача власти – обеспечить фундамент, чтобы человек мог выбирать: возвращаться или налаживать жизнь на новом месте.

"Первое – это, безусловно, безопасность. Второе условие – это школа. Третье – это работа, а также жилье. Это база нормальной жизни. Задача государства – максимально помочь: обеспечить крышу над головой, интегрировать людей в рынок труда, дать возможность открывать бизнес, стать частью экономики общин, в которых они живут", – подчеркнул Терехов.

Он также отметил необходимость системного реформирования поддержки ВПЛ.

Позиция Ассоциации прифронтовых городов и общин состоит в том, что государство должно помочь людям интегрироваться в экономику в течение пяти лет и чтобы они перестали быть "переселенцами". Ключевой предпосылкой для масштабного возвращения и восстановления нормальной жизни мэр Харькова назвал достижение мира и надежные гарантии безопасности.

Напомним, Ассоциация прифронтовых городов и общин объединяет более 300 общин, которые расположены вблизи линии фронта или находятся в зоне повышенной угрозы безопасности. Ее создали 18 сентября 2025 года. Организация представляет интересы этих территорий на национальном и международном уровнях и работает над новыми моделями устойчивости и развития в условиях войны.

В ассоциации неоднократно отмечали необходимость более широкой реформы системы поддержки переселенцев. Среди предлагаемых решений – введение на национальном уровне "единого маршрута ВПЛ", предусматривающего координацию социальных выплат и услуг, поддержку трудоустройства и внедрение института социальных менеджеров.

Кроме того, Игорь Терехов предложил установить День ВПЛ – 25 февраля и закрепить его на государственном уровне на следующие пять лет. По его мнению, пять лет – "достаточный горизонт, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы в статусе внутренне перемещенного лица больше не было нужды".