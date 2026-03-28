Мер Харкова назвав умови, які держава повинна забезпечити для ВПО протягом п'яти років

В Україні потрібно створити умови для повернення вимушено переміщених осіб до рідних домівок або налагодження життя на новому місці. Головними чинниками для цього є безпека, наявність шкіл, роботи та житла.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов.

Він відвідав модульне містечко у Львові, де наразі мешкають 954 переселенці. Більшість мешканців – вихідці з Донеччини, Луганщини та Харківщини, серед яких третина – люди похилого віку, а також багатодітні родини та одинокі матері.

За його словами, завдання влади – забезпечити фундамент, щоб людина могла обирати: повертатися чи налагоджувати життя на новому місці.

"Перше – це, безумовно, безпека. Друга умова – це школа. Третя – це робота, а також житло. Це база нормального життя. Завдання держави – максимально допомогти: забезпечити дах над головою, інтегрувати людей у ринок праці, дати можливість відкривати бізнес, стати частиною економіки громад, у яких вони живуть", – наголосив Терехов.

Він також наголосив на необхідності системного реформування підтримки ВПО.

Позиція Асоціації прифронтових міст та громад полягає в тому, що держава має допомогти людям інтегруватися в економіку протягом п'яти років і щоб вони перестали бути "переселенцями". Ключовою передумовою для масштабного повернення та відновлення нормального життя мер Харкова назвав досягнення миру та надійних гарантій безпеки.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує понад 300 громад, які розташовані поблизу лінії фронту або перебувають у зоні підвищеної безпекової загрози. Її створили 18 вересня 2025 року. Організація представляє інтереси цих територій на національному та міжнародному рівнях і працює над новими моделями стійкості та розвитку в умовах війни.

В асоціації неодноразово наголошували на необхідності ширшої реформи системи підтримки переселенців. Серед запропонованих рішень – запровадження на національному рівні "єдиного маршруту ВПО", який передбачає координацію соціальних виплат і послуг, підтримку працевлаштування та запровадження інституту соціальних менеджерів.

Крім того, Ігор Терехов запропонував встановити День ВПО – 25 лютого та закріпити його на державному рівні на наступні п’ять років. На його думку, п’ять років – "достатній горизонт, щоби зробити все необхідне для того, аби в статусі внутрішньо переміщеної особи більше не було потреби".