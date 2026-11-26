Столичные власти обновили инвестиционный план на 2027 год, пересмотрев график реализации ключевых проектов Киевского метрополитена. Сроки строительства новых ветвей и выходов со станций сдвинулись на несколько лет вперед.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Tram.news.

Согласно новой редакции документа, завершение строительства участка метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь вместе с электродепо теперь запланировано до 2035 года .

Примечательно, что еще в сентябрьской редакции городского инвестиционного плана конечным сроком реализации всего проекта числился 2028 год .

В то же время в обновленном документе не указаны даты открытия первых двух станций этой линии - "Мостицкой" и "Варшавской".

Общая ориентировочная стоимость всего проекта оценивается в 23,34 млрд. грн. (эта сумма рассчитана на весь период строительства, а не на финансирование в 2027 году).

Текущее состояние работ на Виноградаре.

22 ноября компания-подрядчик Autostrada отчиталась о завершении строительства тоннеля под проспектом Европейского Союза , где в настоящее время идет обустройство инженерных сетей.

Также на объекте монтируют туннелепроходческий щит "Виктория", который будет прокладывать левый тоннель между "Сырцем" и "Мостицкой". Точные даты запуска движения поездов подрядчик пока не озвучивает.

Что еще перенесли

Кроме продолжения Сырецко-Печерской линии Киев отсрочил и ряд других масштабных инфраструктурных проектов подземки:

Метро на Троещину (вместе с депо) - срок реализации перенесли с 2033 на 2037 год ;

Станция "Львовские ворота" - строительство вестибюлей сдвинули с 2029 на 2033 год ;

Станция "Вокзальная" - реставрацию и сооружение второго выхода перенесли с 2029 на 2032 год .

Возобновление строительства метро на Виноградаре

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года.

Его выиграла компания Autostrada, которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируется в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.