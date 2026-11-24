Группа компаний Autostrada завершила строительство тоннеля под проспектом Европейского Союза в рамках строительства метро на Виноградаре в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время идет обустройство инженерных сетей. На этом участке продолжается строительство дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, а также водоотводной системы.

Одновременно строители переносят многочисленные инженерные коммуникации:

водопроводные и тепловые сети,

газопроводы разного давления,

высоковольтные кабельные линии электропередачи,

кабельную канализацию сетей связи

По данным компании, около 80% планируемого объема работ на этом участке уже выполнено.

Там, где завершен перенос инженерных коммуникаций, дорожные бригады Autostrada приступили к восстановлению проезжей части и тротуаров. В частности, на проспекте Европейского Союза со стороны проспекта Свободы производится фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия.

Параллельно продолжается строительство нового коллектора дождевой канализации методом микротоннелирования. С помощью микротоннелепроходческого комплекса NIKA уже проложено 460 м из общей протяженности 750 м.

Также продолжается монтаж основных узлов и систем туннелепроходческого щита «Виктория». На строительную площадку уже доставлено более 70% нового оборудования производства германской компании Herrenknecht. После завершения монтажа и пусконаладочных работ комплекс приступит к проходке левого перегонного тоннеля между станциями «Сырец» и «Мостицкая».

Autostrada заверили, что работают круглосуточно и привлекают необходимые ресурсы, чтобы как можно быстрее завершить основные строительные работы на проспекте Европейского Союза и к Рождеству возобновить движение транспорта.

Напомним, что Autostrada приступила к производству железобетонных тюбингов для тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Метро на Виноградарь

Строительство метро на Виноградаре в Киеве возобновилось в ноябре 2024 года после многолетнего перерыва. Новым подрядчиком вместо "Киевметростроя" стала группа Autostrada.

Сейчас работы продолжаются круглосуточно, в сложных гидрогеологических условиях, плотной городской застройке с разветвленной сетью коммуникаций на разных глубинах залегания. В общей сложности протяженность первой очереди метро на Виноградарь составляет 3,7 км со строительством двух станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" (проектное название "Проспект Правды").

Конечный срок строительства метро планируется на 1 квартал 2027 года.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что завершение строительных работ на будущей станции метро с проектным названием "Мостицкая" на зеленой ветке планируется в 2026 году. По его словам, к тому моменту основные конструкции станции должны быть уже готовы.